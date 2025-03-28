Последствия мощного землетрясения в Бангкоке попали на видео

Последствия землетрясения в Бангкоке попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

Напомним, что эпицентр толчков находился в Мьянме — по оценке геологической службы США, магнитуда составила 7,7. Тайские СМИ писали, что на севере Таиланда магнитуда достигла 4,2. Толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае.

В Бангкоке основной удар пришелся по небоскребам. На кадрах запечатлено, что многоэтажные дома сильно раскачались, а из бассейнов на их крышах выливалась вода. На другом видео видно, что люди толпами пытаются выбраться из строений.

Mash отмечает, что в городе не работает метро. Официально о пострадавших пока не сообщалось. В российское посольство никто из граждан РФ за помощью пока не обращался.