В ДНР наемника из США заочно приговорили к семи годам

Верховный суд ДНР заочно приговорил к 7 годам лишения свободы 36-летнего наемника из США Роберта Энтони Вардаро. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По данным следствия, в феврале 2022 года Вардаро вступил в качестве наемника в состав интернационального легиона и до июня 2022 года участвовал в вооруженном конфликте на стороне украинских силовых структур против военнослужащих Вооруженных сил РФ, получив вознаграждение в размере более 346 тыс. рублей.