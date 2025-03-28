В Сочи задержали мужчину, восхвалявшего Шамиля Басаева

В ФСБ сообщили о задержании жителя Сочи, который в Абхазии восхвалял террориста Шамиля Басаева. Об этом пишет РИА Новости.

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По данным ведомства, 37-летний мужчина был в Абхазии и публиковал в своем Telegram-канале посты, которые «публично оправдывали и пропагандировали террористическую деятельность» на территории Чечни в период с 1991 по 2006 год. В частности, мужчина оправдывал террориста Шамиля Басаева.

На сочинца завели уголовное дело за призывы к терроризму и его оправдание. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

До этого в Ленинградской области задержали мужчину, который в 2018 году прокомментировал теракт в здании ФСБ в Архангельске. В октябре 2018 года он назвал «героем» 17-летнего анархиста Михаила Жлобицкого, совершившего самоподрыв в здании УФСБ, в результате которого пострадали трое сотрудников ведомства. Также россиянин писал, что у организатора взрыва, «стальные яйца».