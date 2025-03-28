Стало известно о пострадавших в результате землетрясения в Бангкоке

По меньшей мере 43 рабочих могут находиться под завалами рухнувшего в результате землетрясения в Бангкоке небоскреба. Об этом со ссылкой на Agency France Press (AFP) пишет РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло сегодня на территории Мьянмы, толчки ощущались в соседних странах, в том числе и в Таиланде. В Бангкоке землетрясение началось около 13:20 по местному времени (9:20 мск). Тайские СМИ сообщали, что магнитуда на севере Таиланда составила 4,2.

Жителей многоэтажных домов Бангкока экстренно эвакуировали. Кроме того, началась эвакуация туристов из отелей. А в интернете появилось видео, как вода выплескивается из бассейнов на крышах небоскребов и одно из высотных зданий рухнуло.

«В Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб, строящийся для правительственных учреждений, в результате чего 43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение», - сообщает агентство.

Информации о жертвах пока не поступало.