В Бурятии местную жительницу осудили за истязание внучки

Жительница Бурятии признана виновной в истязании и причинении тяжкого вреда здоровью малолетней внучки, она осуждена на семь лет колонии. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Собранные Джидинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора женщине, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего) и п. "б", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение с особой жестокостью тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), - говорится в сообщении. - Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также удовлетворен иск законного представителя потерпевшей о взыскании с осужденной компенсации морального вреда, причиненного преступлениями, на 2 млн рублей".

Установлено, что в ночь на 31 декабря 2022 года за незначительную провинность женщина облила кипятком внучку, которая проживала вместе с ней в квартире в городе Закаменске. Кроме того, она систематически избивала ребенка.