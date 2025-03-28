Пенсионера поймали с 15 плитками гашиша и свертками с кокаином и марихуаной

В Петербурге полицейские поймали 60-летнего пенсионера, занимавшегося распространением наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Мужчина остановили на Ленинском проспекте. При себе у него было 860 тысяч рублей. В ходе обыска у задержанного еще нашли 15 плиток гашиша весом 1,6 килограмма, 43 пакетика с марихуаной общим весом 600 граммов, 48 свертков с кокаином, пять пакетиков, в которых было 300 таблеток МДМА.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ.

27 марта сообщалось, что в Ростовской области арестовали пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ), причастных к сбыту наркотиков.