В Мьянме произошло новое мощное землетрясение

В Мьянме зафиксировано новое сильное землетрясение магнитудой 6,4. Оно произошло через 12 минут после землетрясения магнитудой 7,9, сообщает ТАСС со ссылкой на китайское сейсмологическое управление.

Первый мощный толчок был зафиксирован в локации 21,85 градуса северной широты и 95,95 градуса восточной долготы. По мнению специалистов, эпицентр находился на глубине 30 километров. Второй толчок произошел в локации 21,60 градуса северной широты и 95,95 градуса восточной долготы. Его очаг также залегал на глубине 30 км.