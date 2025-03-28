Момент эвакуации россиян в Бангкоке из-за мощного землетрясения попал на видео

Момент эвакуации туристов, в том числе россиян, из здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как толпы людей выбегают на улицу, на фоне слышны звуки сигнализации. Люди сохраняют спокойствие, кто-то даже снимает происходящее на телефон.

«У нас все трясется», — комментирует ситуацию россиянка.

Ранее сообщалось, что находящихся в Бангкоке российских туристов начали экстренно эвакуировать из гостиниц из-за землетрясения. Соотечественники рассказали, что сильные толчки в столице Таиланда ощущались примерно пять минут, «здания ходили ходуном».