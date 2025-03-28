В Бангкоке предупредили о риске нового землетрясения

Власти Бангкока предупредили местное население о риске повторного землетрясения. Как сообщает Telegram-канал Shot, все экстренные службы города приведены в режим готовности.

Напомним, что природный катаклизм произошел утром 28 марта. Эпицентр землетрясения находился в Мьянме — по данным геологической службы США, магнитуда составила 7,7. По информации тайских СМИ, на севере Таиланда мощность толчков достигла магнитуды в 4,2. Они также ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае.

В Бангкоке происшествие привело к обрушению строящейся многоэтажки. Жителей высотных домов Бангкока экстренно эвакуируют. Кроме того, началась эвакуация туристов из отелей. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.