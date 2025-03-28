В МВД сообщили о ликвидации двух нарколабораторий в Подмосковье

В месяц они производили около полутонны запрещённых веществ.

Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, задержаны двое подозреваемых, изъято свыше 200 килограммов мефедрона. По её словам, во время проверки оперативной информации полицейские остановили автомобиль, который выезжал из посёлка в Раменском муниципальном округе. В багажнике нашли четыре килограмма вещества. Водителя и пассажира задержали, позже при обыске дачного участка в этом же районе силовики обнаружили две лаборатории по производству синтетических наркотиков.