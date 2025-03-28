Сегодня ночью в Абакане двое неизвестных подожгли офис Народного фронта. Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД России по Республике Хакасия.

В ведомстве отметили, что ведется расследование по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В Народном фронте Хакасии рассказали, что поджег произошел в период с часу ночи до двух. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как двое молодых людей кидают что-то в окно, после чего моментально вспыхивает пожар.

«Пожарные приехали оперативно, но огонь так быстро распространялся, что половина помещения выгорела почти полностью за 15 минут. После того, как огонь потушили, криминалисты нашли остатки бутылок, в которых, вероятно, была зажигательная смесь», - сообщили в пресс-службе.

В общественной организации отметили, что правоохранительные органы отрабатывают все версии, в том числе и поджог по заказу, и призвали жителей города помочь в поиске поджигателей.

Ранее во Владивостоке на парковке сгорели 22 машины. Камеры зафиксировали, как неизвестный бросает по меньшей мере две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей. После этого происходит сильная вспышка и начинается пожар, огонь вскоре перекидывается на другие машины.