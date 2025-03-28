Экс-порноактрису заподозрили в связи с трагедией модели в Дубае

В Дубае нашли 20-летнюю модель Марию Ковальчук с переломами конечностей и позвоночника. Подозрения пали на экс-порноактрису Ангелину Дорошенкову (Элли Брилсен), близкую подругу девушки.

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Об этом пишет Aif.ru.Как сообщили в X, Дорошенкова первой сообщила о пропаже Марии, публиковала посты о поисках, но удалила их после обнаружения подруги, что вызвало вопросы в Сети. Пользователи обвиняют ее в вовлечении Ковальчук в эскорт и употребление веществ, называя «сутенершей».

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— Эм, что я предлагаю? Реалити-проект, где камеры ставят даже в душе и спальне? А Машу очень жаль я ее действительно люблю и я предлагала ей много раз летом остаться со мной в Черногории, — ответила Дорошенкова на обвинения пользователей.

Полиция Дубая считает, что Ковальчук упала с высоты, но близкие это оспаривают, допуская насилие, говорится на сайте.

9 марта Мария Ковальчук присутствовала на вечеринке с двумя мужчинами, заявившими, что они — представители модельного бизнеса. На следующий день девушка сообщила родителям, что останется у них переночевать, но только на одну ночь, поскольку через два дня она должна была отправиться в Таиланд.

Однако утром она сообщила матери о своем решении остаться в ОАЭ ради новых знакомых. После этого связь с девушкой пропала на восемь дней. Согласно данным СМИ, ее обнаружили на обочине дороги в критическом состоянии.