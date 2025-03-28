Строящаяся многоэтажка рухнула во время землетрясения в Бангкоке, сообщает Telegram-канал Mash. Столб пыли от неё видно из разных точек города.

На видеозаписи многоэтажный дом сложился, как карточный домик, подняв огромное облако пыли. Вместе со зданием обрушились строительные краны, расположенные рядом с ним.

Напомним, что землетрясение началось в 13:20 по местному времени (9:20 мск). Эпицентр находился в Мьянме, где магнитуда составила 7,7. Тайские СМИ сообщали, что магнитуда на севере Таиланда составила 4,2.

Жителей многоэтажных домов Бангкока экстренно эвакуируют. Кроме того, началась эвакуация туристов из отелей. Есть ли пострадавшие в результате природного катаклизма — пока неизвестно.

Население Бангкока составляет около 17 млн человек.