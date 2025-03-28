Бангкок содрогнулся от мощного землетрясения

Эвакуация жителей многоэтажных домов объявлена в Бангкоке в связи с землетрясением. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, землетрясение началось в 13:20 по местному времени (09:20 мск). Толчки продолжались около 10 минут.

Также началась эвакуация туристов из отелей. Из-за сильных толчков в столице Таиланда «здания ходили ходуном». Из бассейнов на крышах высоток начала выливаться вода, отмечает Telegram-канал Shot.

По словам российским туристов, приложение показало магнитуду около 5-7. Один из источников канала отметил, что ему пришлось экстренно эвакуироваться.

«Стою у холодильника, качаюсь вместе с ним. Думаю, рано вроде умирать. Потом слышу, люди побежали по коридору. Понял, что землетрясение, и надо бежать», - рассказал турист.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме, толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Об этом со ссылкой на геологическую службу США пишет РИА Новости.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Аляски. Подземные толчки были зафиксированы примерно в 154 километрах к югу-западу от города Акхиок. В этом районе расположен остров Кадьяк.