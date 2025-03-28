Пытавшегося устроить теракт в Москве судимого мужчину завербовали спецслужбы Украины

Задержанный сотрудниками ФСБ судимый мужчина, пытавшийся устроить теракт в Москве, действовал по указанию из Киева. Об этом сообщает ТАСС.

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Подозреваемый — гражданин России 1972 года рождения, имеющий судимости за убийство, вымогательство и грабеж. В своих показаниях он заявил, что его завербовала спецслужба Украины в феврале. Куратор приказал ему забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) с часовым механизмом. Бомбу надо было заложить в административное здание в Москве. Ее изъяли силовики у задержанного вместе со смартфоном, по которому он держал связь с украинским куратором.

В ФСБ указали, что СВУ весом пять килограммов изготовлено на основе аммонала, приводится в действие с помощью таймера.

За совершение теракта россиянину обещали 10 тысяч долларов и выезд на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконный оборот взрывных устройств. Он признал вину и сотрудничает со следствием.