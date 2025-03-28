В ФСБ объявили о предотвращении теракта в одном из административных зданий Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Представители спецслужбы заявили, что по делу о попытке теракта был задержан россиянин 1972 года рождения, ранее судимый по статьям об убийстве, вымогательстве и грабеже. По данным ФСБ, он был завербован спецслужбами Украины.

Как сообщили в ФСБ, по заданию Украины этот человек планировал подрыв самодельного взрывного устройства в месте массового скопления людей. На допросе он рассказал, что его контакт с украинскими спецслужбами состоялся в феврале 2025 года.

Мужчина по указанию куратора изъял из тайника СВУ с таймером и собирался заложить его в одном из административных зданий Москвы. После совершения теракта мужчина планировал отправиться на Украину и участвовать в боевых действиях против России.

У задержанного изъяли готовое к применению взрывное устройство массой в пять килограммов. Также был изъят смартфон, который использовался мужчиной для связи с украинскими спецслужбами.

Задержанный признал вину и сотрудничает со следствием, подчеркнули в ФСБ. Против него возбудили уголовное дело о покушении на теракт и о незаконном приобретении и хранении взрывчатки.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который украинские власти планировали устроить в Москве. Сотрудники спецслужбы задержали россиянина и гражданина Украины, завербованных украинской военной разведкой. У них изъяли самодельную бомбу и поддельные украинские паспорта.