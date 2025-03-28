Маньяк "Доктор Смерть" в ближайшее время может выйти по УДО

Пожизненно осужденный серийный убийца Максим Петров, известный как «Доктор Смерть», собирается выйти на свободу по условно-досрочному освобождению после 25 лет в колонии. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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Как рассказал каналу криминалист, администрация колонии может принять решение при положительной характеристике Петрова и отсутствии грубых нарушений за последние четыре года.

Мужчина сидит в исправительной колонии «Белый лебедь» в Соликамске. В случае положительного решения с суда он хочет вернуться в родной Санкт-Петербург.

Петров до тюремного заключения работал фельдшером на скорой помощи. С 1997 по 2000 годы «Доктор Смерть» под видом оказания медицинской помощи проникал в дома пенсионеров, где вводил жертвам снотворное, а затем грабил. Но в основном люди поначалу оставались живыми.

Первое убийство Петров совершил в 1999 году, когда дочь одной из жертв застала его на месте преступления. Потерпевший был без сознания после инъекции. маньяк ударил женщину отверткой, а мужчину без сознания душил, пока тот не скончался. После этого «Доктор смерть» начал использовать смертельные инъекции наркотиков. Он крал деньги, украшения, бытовую технику, еду и другие вещи, после чего поджигал жилье, чтобы скрыть следы.

Петрова арестовали в его квартире на Васильевском острове в Петербурге 17 января 2000 года. У него дома нашли украденное имущество жертв, но часть он успел продать. Всего «Доктор Смерть» за свою «карьеру» совершил 46 грабежей и 11 доказанных убийств. Сейчас ему 59 лет и в апреле у него появится возможность подачи заявки на УДО.