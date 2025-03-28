Маньяк «Доктор Смерть» в ближайшее время может выйти по УДО

Серийный убийца Максим Петров, получивший прозвище «Доктор Смерть», в ближайшее время может выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, сейчас 59-летний убийца рассматривает возможность подачи прошения об УДО. В случае положительного решения он хочет вернуться в родной Санкт-Петербург. В общей сложности Петров отбыл уже 25 лет своего наказания в колонии Соликамска «Белый лебедь».

По словам криминалиста, в случае положительной характеристики и отсутствия грубых нарушений за последние четыре года администрация колонии может одобрить желание осужденного. Тогда суд будет обязан рассмотреть прошение Петрова и принять решение.

До тюремного заключения Петров работал фельдшером на скорой помощи в Санкт-Петербурге. С 1997 по 2000 годы «Доктор Смерть» проникал в дома пенсионеров под видом оказания медицинской помощи, вводил жертвам снотворное, а после грабил.

Первое убийство он совершил в 1999 году — тогда дочь одной из жертв застала его на месте преступления. Маньяк ударил женщину отверткой, а ее отца, который находился без сознания, задушил. После этого «Доктор Смерть» стал делать «пациентам» смертельные инъекции наркотиков, а дома поджигал для сокрытия улик. Петрова арестовали 17 января 2000 года. Всего он совершил 46 грабежей и 11 доказанных убийств.