Работники батискафа "Синдбад" заявили туристам, что не умеют плавать

Сотрудники батискафа «Синдбад» перед отправкой в море сказали туристам, что не умеют плавать. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным канала, сама подлодка начала опускаться с открытыми люками. Туристы отметили, что приняли слова сотрудников за шутку, однако потом самостоятельно спасали из воды тонущих людей.

До этого сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело в связи с крушением батискафа с россиянами в акватории Красного моря в Египте.

В четверг, 27 марта, недалеко от Хургады затонул экскурсионный батискаф с 45 российскими туристами на борту. Десятки россиян пострадали. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота: он не справился с управлением, судно зацепилось за риф и произошла разгерметизация. Российские туристы, которые погружались в воду на этом же батискафе несколько дней назад, описывают его состояние как «ужасное».