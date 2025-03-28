На Украине начался захват Ближних пещер Киево-Печерской Лавры

Утром в пятницу, 28 марта, украинские полицейские начали операцию по захвату Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.

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Ближние пещеры - комплекс подземных пещер в Киево-Печерской лавре, в которых покоятся мощи православных святых и печерских подвижников, в том числе основателей Лавры. На территории Ближних пещер расположены подземные храмы.

«Начался захват Ближних пещер Киево-Печерской Лавры! Есть информация, что к Ближним пещерам прибыло большое количество полицейских вместе с представителями Заповедника», - сообщили в Союзе православных журналистов утром 28 марта (орфография и пунктуация автора сохранены).

По данным автора Telegram-канала, полицейские уже проникли внутрь закрытого помещения, ведущего к Ближним пещерам. Также был замечен сотрудник заповедника с болгаркой.

Летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви (УПЦ) в стране. До 2019 года УПЦ была единственной легитимной православной церковью Украины. В последние годы власти страны начали обвинять церковь в связях с Россией.

В 2023-м украинский суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. Украинские власти требовали от УПЦ либо освободить монастырь, либо войти в состав ПЦУ («Православная церковь Украины», была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).