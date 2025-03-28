В Центральном районном суде сибирской столицы по итогам заседания, избрали меру пресечения виновнику смертельной аварии, которая произошла в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Постановлением Центрального районного суда Никите Заставнюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 27 мая 2025 ода», – сообщили в пресс-службе.

В надзорном ведомстве уточнили, что суд отказал стороне защиты, которая ходатайствовала о том, чтобы лихача избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным «СПАРК-Интерфакс», молодой человек – наследник миллиардного бизнеса и учредитель алтайской ООО «Производственная компания «Геркулес», основанной его отцом и который умер два года назад.

Напомним, что ДТП произошло поздним вечером 26 марта в центре Новосибирска. По данным правоохранителей, водитель BMW X6 выехал на регулируемый перекресток Красного проспекта и улицы Гоголя на запрещающий сигнал светофора и на полном ходу врезался в Hyundai Solaris. В ДТП погибли два человека, находившихся в Hyundai. Еще трое – доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Водителя задержали. Молодой человек свою вину признал. В момент совершения ДТП он был пьян.