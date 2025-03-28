Мошенники начали похищать деньги, заявляя о взломе на "Госуслугах"

Телефонные мошенники начали похищать деньги пожилых людей под видом работников Пенсионного фонда, которые сообщают о якобы взломе аккаунта на портале "Госуслуг". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УБК МВД России.

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Как сообщили в ведомстве, пенсионеру может позвонить неизвестный и представиться работником Пенсионного фонда, назвав при этом все персональные данные гражданина – имя, адрес и прочее. После этого злоумышленник заявляет о якобы взломе или блокировке аккаунта пожилого человека на "Госуслугах".

Для восстановления доступа к странице мошенники предлагают обратиться в техподдержку, предоставляя номер телефона. Затем уже другой аферист от имени техслужбы заявляет, что данные аккаунта якобы пытались получить мошенники, в связи с чем необходимо обратиться в полицию.

Вскоре после этого с пенсионером связывается лжеполицейский, который предложит перевести средства на их якобы безопасный счет. В МВД призвали граждан к бдительности и осторожности в связи с новой мошеннической активностью.

В МВД также предупреждали о еще одной схеме мошенников, связанной с домовыми чатами. Аферисты, притворяясь жильцами, предлагают бесплатно забрать ненужную технику или мебель. Объявления злоумышленники публикуют либо в домовых, либо в районных чатах.

Ранее сотрудники МВД РФ совместно с правоохранителями Саратовской, Тульской и Ульяновской областей задержали хакеров, которые распространяли вредоносное программное обеспечение (ПО) и причастны к свыше 300 киберпреступлениям.