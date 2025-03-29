Мошенники стали похищать коды доступа к "Госуслугам"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы предупредила о новой схеме мошенничества, при которой аферисты пытаются заполучить код доступа к аккаунту на "Госуслугах" под предлогом замены ключей от входных дверей.

"Мошенники используют легенду о замене ключей от входных дверей, чтобы заполучить код доступа к "Госуслугам" и похитить деньги", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в надзорном ведомстве, злоумышленники звонят жертве под видом специалистов сервиса домофонов и сообщают, что меняют ключи от входной двери. Для этого им якобы нужен код из СМС. Именно по такой схеме телефонные аферисты обманули 70-летнюю жительницу Москвы. Пенсионерка сначала отказывалась назвать код, но после непродолжительного разговора все же сообщила его мошенникам. Затем злоумышленники, представляясь уже сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга, сообщили женщине, что от ее имени выдана доверенность на неизвестного мужчину.

Женщина вновь не поверила и заблокировала свои банковские счета. "Но аферисты не сдавались, они убедили пенсионерку, что нужно срочно спасать сбережения путем перевода их на безопасный счет. Пострадавшая поверила, разблокировала счета, сняла денежные средства и перевела более 1,4 млн рублей на якобы безопасные счета, номера которых ей диктовали аферисты", - добавили в пресс-службе.

В прокуратуре Москвы напомнили, что нельзя сообщать неизвестным коды, поступающие по СМС-сообщениям. В ведомстве также отметили, что сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов никогда не обзванивают граждан с просьбами о снятии денег и переводе их на якобы безопасные счета.