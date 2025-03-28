Полиция Польши: неизвестный дымящийся объект упал на северо-западе страны

Неизвестный дымящийся объект упал на северо-западе Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя местной полиции Анну Матис.

"Неопознанный объект упал в Борно Сулиново Западно-Поморского воеводства. Полицейские оцепили место происшествия, нет никакой угрозы для местных жителей", - сообщила Матис.

Она добавила, что на данный момент полиция может уверенно утверждать, что в упавшем объекте нет пиротехнического заряда. Также Матис отметила, что полиция поддерживает оцепление вокруг места падения объекта, а кроме того пытается выяснить происхождение объекта, а также то, как он попал на частную территорию. В феврале в Коморниках под городом Познань упал обломок ракеты Falcon 9 компании Starlink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску.

Польские СМИ утверждают, что о падении неизвестного объекта в Польше первыми сообщили местные жители, обратившись в правительственный центр безопасности. Очевидцы рассказали об очень яркой вспышке в небе и звуках взрывов. Объект имеет длину 1,5 метра, обернут фольгой, а из его середины выходит трубка.