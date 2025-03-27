Педофил-рецидивист надругался над двумя детьми в лесу и получил срок

В Карелии вынесли приговор педофилу-рецидивисту, который надругался над двумя детьми в лесу. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

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Инцидент произошел в августе прошлого года в лесном массиве города Костомукша. Местный житель совершил надругательство в отношении двух малолетних детей.

После случившегося дети рассказали обо всем родителям. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о совершении развратных действий без применения насилия в отношении двух несовершеннолетних.

Суд рассмотрел материалы дела и признал мужчину виновным. Отмечается, что на момент совершения преступления фигурант имел непогашенную судимость за аналогичное деяние. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии особого режима. Также с осужденного взыскали компенсацию морального вреда.