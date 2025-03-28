СК завел дело после пожара в Ленобласти с двумя погибшими

Следственный комитет в Ленинградской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара, случившегося накануне в многоквартирном доме в городе Приморске, в результате которого погибли два человека и трое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

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"Следственным отделом по городу Выборгу СУ СК по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным следствия, 27 марта после ликвидации пожара в доме по Выборгскому шоссе в городе Приморске Выборгского района обнаружены тела мужчины 1986 г. р. и женщины 1936 г. р. со следами термического воздействия. Кроме того, за медицинской помощью обратились еще трое граждан", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем и "иным источником повышенной опасности". Ранее местные СМИ сообщали, что причиной пожара мог стать взрыв бытового газа, однако пока эта информация не была официально подтверждена. По уголовному делу назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются очевидцы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

О погибших при пожаре мужчине и женщине ранее сообщили в ГКУ "Леноблпожспас". Еще двое взрослых и один ребенок пострадали и были госпитализированы: женщина в результате падения с третьего этажа получила ушибы и переломы конечностей, у ребенка и второго взрослого диагностировали отравление продуктами горения средней степени тяжести.

Площадь пожара составила 180 кв. м. По имеющейся информации, полностью выгорели четыре квартиры на втором и четвертом этажах площадью 45 кв. м каждая. В одной из квартир в соседнем подъезде также обгорела обстановка на площади 25 кв. метров. По данным областного комитета правопорядка и безопасности, администрация Приморского городского поселения проводит мероприятия по размещению жильцов. Одну семью, чье жилье пострадало от пожара, поселили в маневренном фонде.