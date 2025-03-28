Стало известно состояние пострадавших при крушении батискафа в Хургаде россиян

Состояние россиян, пострадавших в результате крушения батискафа у берегов Хургады в Египте, продолжает улучшаться, сообщил директор Egyptian Hospital Абдель Кадер Двейдар.

«В данный момент в больнице находятся трое российских пациентов. Состояние здоровья — хорошее», — заявил специалист в интервью РИА Новости.

Одна из пострадавших продолжает лечение в отделении интенсивной терапии, однако её состояние становится лучше, и, по прогнозам врачей, она может быть переведена в обычную палату, завтра сможет выписаться.

Двейдар добавил, что в больнице трудится квалифицированный медицинский персонал различных специальностей, который оказывает всем нуждающимся всевозможную помощь.

Генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев рассказал о лечении россиян, пострадавших при крушении батискафа.