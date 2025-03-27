В российском городе толпа мигрантов избила дочь бойца СВО

В Новом Уренгое толпа мигрантов избила дочь бойца спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Как сообщила мать пострадавшей, на ее дочь напали семь человек. Девочка подчеркнула, что это уже не первый случай травли и избиения с их стороны.

«Ошалевшие от безнаказанности абу-бандиты занимаются этим на постоянной основе. Есть подозрения, что молодые люди изучают экстремистскую литературу, а потому целенаправленно мстят детям силовиков и воинов», — указано в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали трех иностранцев — участников этнического конфликта, который продолжался два дня. Один из оппонентов, уроженец Чечни, был госпитализирован с ножевым ранением живота.