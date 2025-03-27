Стало известно, где был спроектирован затонувший в Египте батискаф с россиянами

Прогулочный батискаф, утонувший в Египте с российскими туристами на борту, был спроектирован в Финляндии.

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Об этом говорится на сайте компании-оператора Sindbad Submarines.

«В мире есть только 14 настоящих рекреационных субмарин и две из них здесь», — говорится в сообщении.

Его рекламировали для погружения на глубину в 25 метров.

СК РФ возбудил дело в связи с инцидентом с батискафом в Красном море

По последним данным, число погибших при крушении батискафа в Хургаде россиян выросло до шести.

В результате инцидента возбудили дело.