Стало известно, где был спроектирован затонувший в Египте батискаф с россиянами

Затонувший в Египте батискаф «Синдбад» спроектировали в Финляндии
Прогулочный батискаф, утонувший в Египте с российскими туристами на борту, был спроектирован в Финляндии.
Об этом говорится на сайте компании-оператора Sindbad Submarines.
«В мире есть только 14 настоящих рекреационных субмарин и две из них здесь», — говорится в сообщении.
Его рекламировали для погружения на глубину в 25 метров.
СК РФ возбудил дело в связи с инцидентом с батискафом в Красном море
По последним данным, число погибших при крушении батискафа в Хургаде россиян выросло до шести.
В результате инцидента возбудили дело.