Пассажирка с затонувшего батискафа «Синдбад» рассказала о моменте затопления судна

Пассажирка с батискафа «Синдбад», который ранее затонул в Египте, подробнее рассказала о моменте затопления судна. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По словам женщины, судно начало тонуть еще в тот момент, когда в батискаф шла посадка пассажиров. Она также добавила, что один из организаторов заплыва заметил протечку, и попытался остановить посадку.

«Египтянин начал кричать “Стоп! стоп!” Но, естественно, внутри его уже никто не слышал. Мы вытолкали детей. Я понимала, что на сам понтон уже не смогу взобраться, и постаралась отплыть дальше», — заявила она.

Женщина также добавила, что причиной затопления стало то, что субмарина начала погружение до того, как посадка закончилась. При этом люки судна оставались открыты.

«Она не тонула, она просто погружалась в воду в момент, когда люди не погрузились в саму субмарину и не были задраены эти люки этой субмарины. То есть вся трагедия случилась из-за ошибки, по моему мнению, ошибки одного человека, который начал погружение, не удостоверившись, что люди все находятся в самой подводной лодке и что люки все задраены. И не было никаких спасательных операций со стороны египетских служб», — добавила она.

Ранее в Египте затонул прогулочный батискаф «Синдбад». На его борту находилось около 45 российских туристов. В результате погибли 6 человек. Отметим, что другая выжившая в трагедии россиянка также подтвердила версию об открытых люках.