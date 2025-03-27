СК РФ возбудил дело в связи с инцидентом с батискафом в Красном море

Следователи возбудили уголовное дело после крушения батискафа с российскими туристами в Египте, где погибли четыре человека. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

© Sindbad Club

По предварительной информации, самоходное плавательное средство получило повреждения, столкнувшись с рифом. В результате ЧП погибли четыре человека, остальные туристы получили получили различные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, пояснили в СК.

В ведомстве отметили, что следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

Названы две вероятные причины смертельной трагедии с батискафом в Хургаде

Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что четверо российских туристов погибли на борту прогулочного батискафа «Синдбад», который затонул у берегов Хургады.