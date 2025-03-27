Двоих военных ВСУ осудили на 14 лет за теракт в Курской области

Двое военнослужащих ВСУ приговорены к 14 годам заключения за совершение теракта на территории Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

"Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении военнослужащих 71-го отдельного батальона территориальной обороны ВФУ солдат Анатолия Смитюха и Сергея Магулы, обвиняемых в совершении террористического акта в Курской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что приговором суда Смитюхе и Магуле назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 25 сентября 2025 года Смитюха и Магула, вооруженные боевым оружием, в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооруженных формирований Украины незаконно вторглись на территорию России. Находясь в селе Веселое Глушковского района Курской области, боевики, угрожая применением оружия, запугивали местное население, незаконно занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации гражданского населения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам.