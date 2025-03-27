Названы две вероятные причины смертельной трагедии с батискафом в Хургаде

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал возможные причины смертельной аварии с батискафом «Синдбад» в Хургаде. Об этом пишет NEWS.ru.

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По мнению эксперта, причинами трагедии могли стать безалаберность персонала и технические неисправности.

Водная стихия требует особой подготовки и строгого соблюдения правил безопасности, отметил собеседник издания. Он также подчеркнул, что как техника, так и туристы, должны быть готовы к таким экскурсиям.

Эксперт считает, что могли быть две ошибки, которые привели к трагедии: техническая неисправность или ошибка пилота, который мог столкнуться с чем-то при погружении.

Положение на батискафе могла усугубить паника, возникшая у туристов, оказавшихся в замкнутом пространстве.

Ранее сообщалось, что туристка из Татарстана Кристина Валиуллина выжила после трагедии на батискафе в Хургаде. Местные власти записали ее в списки погибших по ошибке.