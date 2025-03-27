Аэропорт Новосибирска временно ограничил работу

Новосибирский аэропорт Толмачево с 21:51 по местному времени (17:51 мск) был временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия метеорологических данных у руководителя полетов.

Кореняко уточнил, что причины сложившейся ситуации выясняются.

Кроме того, добавил он, специалисты Росавиации и государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ усилили мониторинг за работой воздушного транспорта в Новосибирской области.

Позже в Росавиации рассказали, что новосибирский аэропорт возобновил прием и выпуск воздушных судов.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Саратова. Позже они были сняты.