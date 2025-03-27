Суд вынес приговор мужчине, угнавшему Mercedes с парковки в Москве

Суд приговорил Андрея Вогулякова, 32-летнего ранее судимого жителя Пермского края, к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима за угон иномарки. Об этом пишет пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным следствия, 2 декабря 2024 года мужчина пробрался в подземный паркинг в центре Москвы, заметил лежащий около колеса автомобиля Mercedes электронный ключ и угнал люксовую иномарку.

В ходе поездки, пояснили в пресс-службе, Вогуляков отвлекся на телефон и попал в дорожную аварию. После ДТП он скрылся, бросив разбитую машину.

Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), с причинением, особо крупного ущерба).

В результате ДТП автомобиль получил повреждения, стоимость восстановительных работ превысила 11,9 млн рублей, отметили в ведомстве.