Неизвестный напал с ножом на прохожих в центре Амстердама

В центре Амстердама неизвестный напал с ножом на прохожих, в результате чего пострадали как минимум пять человек. Как сообщает полиция города, инцидент произошел на улице Синт-Николаасстраат. Подозреваемый уже арестован.

«Пять человек получили ранения в результате поножовщины... Офицеры арестовали подозреваемого примерно через час после инцидента с применением насилия», — сообщила полиция Амстердама. Информацию приводит газета De Telegraaf.

Личность подозреваемого пока не разглашают. По словам правоохранителей, в отдел сначала поступил звонок об ограблении, после чего на место происшествия сразу же прибыли полицейские, а также вертолет травматологов и несколько машин скорой помощи.