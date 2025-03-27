Назван организатор экскурсии на затонувшем батискафе в Хургаде

Из данных туроператора следует, что отель выступил организатором экскурсии на батискафе в египетской Хургаде. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

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«На борту находилось 45 человек. Сведения о погибших и пострадавших уточняются», — заявили в министерстве.

В Минэкономразвития также отметили, что ведомство находится в постоянном контакте с консульством и туроператором после этого трагического происшествия.

Туристический батискаф «Синдбад», который принадлежит одноименной гостинице, осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа. По предварительным данным, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф.

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В результате произошедшего субмарина перевернулась, и в салоне произошла разгерметизация. Это случилось около 11:00 по московскому времени в километре от берега в Красном море. Всего на батискафе находилось 45 туристов.