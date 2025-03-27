Арестованный топ-менеджер «Роснано» Подольский пытался скрыть имущество

Родственники арестованного экс-замглавы ООО «УК «Роснано» Бориса Подольского сняли с его счета по доверенности 200 млн рублей. Следствие расценило это как попытку сокрытия его имущества, пишет РИА Новости.

В четверг, 27 марта, Мещанский суд Москвы продлил до 29 июня срок ареста Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона Марине Касенковой.

По версии следствия, топ-менеджеры реклассифицировали финансовые обязательства, предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении компании.

Всем троим фигурантам предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ.

«Установлено, что уже после избрания меры пресечения Подольский пытался воспрепятствовать расследованию и скрыть имущество, эти действия были выражены в закрытиях счетов, по нотариальной доверенности сняли более 200 миллионов рублей со счетов», — уточнил в суде следователь.

Ранее сообщалось, что «Роснано» активно взаимодействует со следствием по делу о злоупотреблениях полномочиями бывшего руководства, связанных с искажением отчетности.