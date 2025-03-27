Выжившая в крушении «Синдбада» россиянка раскрыла подробности трагедии

Выжившая в затоплении батискафа «Синдбад» в Египте россиянка Елена Болдарева поделилась подробностями трагедии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Как рассказала женщина, к борту субмарины всех участников экскурсии привезли на лодках — около 20 человек. При этом изначально, по ее словам, ничего не предвещало беды. Но уже во время погружения «Синдбада» стало очевидно, что на батискафе не закрыты два люка.

«Там было 2 люка открытых, неожиданно полилась вода. Кому-то удалось выплыть, кому-то нет», — рассказала она.

Болдарева рассказала, что ей с мужем удалось выбраться из тонущей субмарины, но ее дочь и мать пострадали. В данный момент они находятся в больнице, их состояние оценивается как тяжелое.

Выросло число погибших туристов при крушении батискафа в Египте

Ранее в Египте затонул прогулочный батискаф «Синдбад». На его борту находилось около 45 российских туристов. Согласно предварительной версии, причиной крушения стало столкновение с рифами.