Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому в Таиланде

Медики ввели рэпера Пашу Техника в искусственную кому, он в тяжёлом состоянии находится в одной из клиник Таиланда, рассказал менеджер артиста. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

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По данным канала, Техник приехал отдыхать на курорт неделю назад. Во время отдыха он предположительно получил тяжелое отравление от запрещенных веществ.

«Он в тяжёлом состоянии, его ввели в искусственную кому, но вроде его жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживёт», — пояснил менеджер.

По его словам, первоначально ему рассказали, что артист находится под капельницей, позже поступила информация, что Пашу подключили к ИВЛ.

Напомним, что в октябре 2022 года Паша Техник был госпитализирован в Боткинскую больницу после вечеринки. Его близкие сообщили, что рэпер принимал различные запрещенные вещества во время мероприятия.