Стал известен характер травм, полученных пострадавшими в Египте россиянами

Россияне, пострадавшие в египетской Хургаде при крушении батискафа, получили травмы головы и конечностей, ушибы. Об этом РИА Новости сообщил источник в управлении скорой помощи.

По данным агентства, в больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди которых 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена.

«Туристы, согласно документу, поступили с травмами головы, конечностей, ушибами», — сказал источник агентства.

Также, по его словам, у некоторых наблюдаются трудности с дыханием. Кроме того есть пациенты без видимых повреждений, добавил собеседник РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Хургаде во время регулярной подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа потерпел крушение батискаф. На его борту находилось 45 российских туристов. В результате столкновения с рифом и последующей за этим разгерметизации пять россиян погибли.