Тренер спортивной школы избил двух подростков в Красноярске

В Красноярске тренер районной спортивной школы по греко-римской борьбе Паргев Хачарян избил двух подростков на футбольном поле. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне во одном из дворов в Красноярске. Во время футбольного матча подростки случайно сбили с ног 8-летнего сына тренера.

Мальчик вернулся домой в расстроенном состоянии, пожаловался родителям на обидчиков. Его отец вышел во двор и наказал подростков.

«Не сдержал эмоции, вот, собственно, что было», — признал Хачарян.

Помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Лариса Нейланд, уточнила, что мужчина нанес 13-летним подросткам несколько ударов руками.

Директор спортивной школы по греко-римской борьбе Игорь Пятков рассказал, что Хачарян — стрессоустойчивый тренер с большим опытом работы. Два года назад один из его воспитанников попал в сборную России.

Родители пострадавших школьников подчеркнули, что проблему можно было решить без драки, тренеру не следовало «издеваться вот так жестоко над детьми».

Хачарян остался на свободе, на время расследования суд запретил ему общаться с пострадавшими и свидетелями, пояснили журналисты.