Дубайские шейхи, попытка суицида или покушение на убийство: что произошло с украинской моделью Ковальчук

Украинская модель Мария Ковальчук пропала 9 марта после вечеринке у шейха в Дубае. Позже ее нашли с множественными переломами на обочине у дороги. Она восемь дней не подавала признаков жизни. В местной полиции сообщили, что модель получила травмы в результате падения с высоты на строительной площадке. Что же на самом деле произошло с Марией Ковальчук, была ли это попытка самоубийства или кто-то пытался совершить покушение на ее жизнь — в материале URA.RU.

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Первая информация о ситуации с моделью

20-летняя Ковальчук прибыла в ОАЭ 15 февраля. Мать пропавшей девушки сообщила, что незадолго до ее исчезновения она получила от дочери звонок. В разговоре модель упомянула о своих намерениях встретиться в дубайском отеле с людьми, которых не знала, при этом ее голос звучал неуверенно. Затем, 9 марта, она посетила вечеринку, организованную одним из шейхов Дубая. В этот же день модель последний раз связывалась с родителями. По окончании мероприятия Ковальчук вышла с нее в сопровождении двух незнакомых мужчин и направилась в отель. Позже она планировала отправиться в Таиланд, однако так и не появилась на регистрации на рейс, а потом и вовсе перестала выходить на связь. Родственники девушки боялись, что она могла попасть в сексуальное рабство.

Впоследствии Марию обнаружили на обочине дороги с серьезными травмами: у нее были сломаны руки, ноги и позвоночник в нескольких местах. На данный момент Ковальчук находится в больнице. Согласно информации от местной полиции, модель в одиночку зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Правоохранители призвали общественность и средства массовой информации уважать частную жизнь пострадавшей и воздерживаться от распространения недостоверных сведений.

Сколько было потрачено на лечение Ковальчук

На лечение украинки потрачено свыше 10 млн рублей. Подобная сумма сильно превысила планируемые расходы, объяснила знакомая Ковальчук. При этом ситуация осложняется тем, что страховка не может покрыть лечение модели. Страховщики рассказали, что если у девушки в крови найдут следы алкоголя или же выяснится, что она пыталась покончить с собой, то выплата производиться не будет.

Медицинские учреждения в Дубае подтвердили, что стоимость лечения серьезных травм достаточно высокая. Так, хирургическое вмешательство для лечения позвоночника может стоить от 6 000 до 17 500 долларов (примерно от 505 тысяч до 1,4 млн рублей). Цены на остеосинтез, предполагающий фиксацию переломов, варьируются от 4 500 до 10 000 долларов (от 378 тысяч до 842 тысячи рублей) за каждый перелом. При этом мать пострадавшего лица заявила, что семье не требуется финансовая поддержка.

Была ли это попытка суицида или ее преследовали с целью насилия

Согласно показаниям очевидцев, незадолго до происшествия девушка была замечена возле строительной площадки. Она находилась в состоянии сильного эмоционального возбуждения, также у нее проявлялись признаки стресса или шока, девушка плакала и кричала. По словам свидетелей, есть вероятность, что Ковальчук могла попытаться покончить с собой. Эта версия, как основная, также рассматривается и местной полицией. Установить личность пострадавшей удалось только благодаря татуировкам на ней, так как телесные повреждения оказались крайне серьезными. Родные модели оперативно прибыли в Дубай.

Однако подруга модели настаивает на том, что Мария не могла пытаться покончить с собой. Такие действия были бы нехарактерны для Ковальчук. Ее подруга предполагает, что девушка могла находиться в опасности, потому что она могла пойти на крайние меры только в случае угрозы для своей жизни или здоровья.

Помимо версии о возможном самоубийстве, рассматривается и второй вариант: украинская модель могла скрываться на строительной площадке, пытаясь спрятаться от людей, которые против воли удерживали ее в течение нескольких дней. Детали происшествия по-прежнему остаются неясными.

Однако, учитывая строгость законов в ОАЭ и высокий уровень их соблюдения среди коренных жителей, многие эксперты склоняются к мнению, что местные вряд ли могли быть причастны к нападению на модель. Источники отмечают, что в этом деле могли быть задействованы приезжие богатые люди или иностранцы, которые давно проживают в ОАЭ без гражданства.

По одной из версий к случившемуся может быть причастна подруга Марии Ангелина Дорошенкова. Та одной из первых забила тревогу, когда Мария перестала выходить на связь, передает aif.ru. Но как только девушку нашли искалеченной, Ангелина удалила свои публикации о поисках в интернете. Некоторые эксперты считают, что именно Дорошенкова втянула украинскую модель в эскорт, а потому может быть напрямую связана с преступлением.

Ковальчук сильно изменилась перед поездкой: что друзья модели рассказали о ней

Мария Ковальчук жила в Херсоне. Ее бывшая одноклассница рассказывает, что перешла в лицей, где училась девушка, в 8-ом классе. Ковальчук всегда отличалась отзывчивостью и добротой, поддерживала хорошие отношения со своими одноклассниками и готова была прийти на помощь. Она увлекалась танцами, пением и спортом. Также отмечается, что в школьные годы у модели были проблемы с лишним весом, но со временем она смогла привести себя в форму. После 10-го класса Мария перешла в другую школу из-за семейных обстоятельств.

В середине февраля 2025 года Мария Ковальчук уехала на работу в Дубай. Ее подруга уточнила, что перед этим модель значительно изменилась во внешности. В детали поездки модели ее знакомая не углублялась. Известно, что Мария работала ню-моделью и много путешествовала.

Сейчас подруга девушки поддерживает связь с мамой Марии Ковальчук. Однако из-за следствия все детали произошедшего она не может раскрыть. Как сказала подруга модели для портала Woman.ru, полиция Дубая пытается скрыть обстоятельства дела, представив ситуацию таким образом, что Мария якобы сама виновата в произошедшем. Тем не менее близкие модели не верят в эту версию.

Модели и эскортницы начали массово отказываться от работы в Дубае

На фоне трагедии с Ковальчук эскортницы и модели из России и стран СНГ отказываются ехать на работу в ОАЭ. Несмотря на высокий спрос их услуг в Дубае, они расторгают контракты с агентствами из-за страха за свою жизнь.

При этом агентства пытаются уверить своих моделей в безопасности поездок в ОАЭ, утверждая, что информация об искалеченной Марии Ковальчук была излишне драматизирована со стороны СМИ. По данным агентств, условия в Эмиратах остаются благоприятными: моделей не обижают, своевременно выплачивают зарплату (от 30 до 50 тысяч долларов в месяц, плюс бонусы в виде чаевых и подарков), а условия работы остаются высокими.

Тем не менее, несмотря на положительные стороны работы в Дубае, все больше моделей испытывают страх перед потенциальными угрозами. К числу основных опасений добавились сообщения о неприятных инцидентах, происходящих на так называемых вечеринках «Porta potty», которые набрали популярность с 2018 года. Некоторые модели поделились о случаях насилия на таких мероприятиях и сложностях в общении с клиентами.

Зачем модели ездят в Дубай

Эскортницы и модели выбирают ОАЭ не случайно: Дубай славится своим роскошным образом жизни и наличие возможностей для женщин, стремящихся к вниманию состоятельных мужчин. Надежды на быстрое обогащение привлекают многих, хотя успех улыбается не каждому. Например, во время Недели моды в городе многие девушки стремятся завоевать внимание богатых спонсоров. Местные мужчины, осведомленные о таких амбициях, активно участвуют в мероприятиях. На Неделях моды также работают агенты, которые предлагают свои услуги как посредники или занимаются открытым набором девушек для эскорт-услуг.

При этом конкуренция среди моделей высокая, и агентства испытывают трудности в поиске новых лиц. Такой бизнес требует строгой дисциплины и соответствия определенным критериям. Качественные агентства заботятся о защите своих подопечных. Однако существуют и те, кто видит в женщинах лишь источник прибыли.

Одна из моделей, работающая в Дубае, поделилась своим мнением относительно инцидента с Марией Ковальчук. По ее словам, девушке не повезло, ее уровень изначально был ниже требуемых стандартов. Вероятно, это отразилось и на качестве ее заказчиков. Помимо прочего, участница реалити-шоу «Дом-2» Олеся Малибу также высказалась по ситуации с Ковальчук. Она призналась, что хотя и испытывает симпатию к пострадавшей, не удивлена таким развитием событий. Малибу, имеющая опыт работы в подобной области, заявила, что хорошо знакома с темными аспектами моделинга в Дубае и рисками, с которыми могут столкнуться девушки.