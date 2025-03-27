В Ленинградской области в многоэтажном доме произошел взрыв. Пострадали три человека, пишет «Комсомольская правда.Санкт-Петербург».

Инцидент произошел в четверг, 27 марта, в Выборгском районе Приморска. После взрыва в квартире начался пожар, огонь перекинулся на соседние квартиры.Общая площадь возгорания составила 90 «квадратов».

По предварительной информации, взорвалось газовое оборудование. На месте работают экстренные службы, жители подъезда эвакуированы.

В Комздраве Ленобласти пояснили, что пострадали три человека. Местная жительница, спасаясь от огня, прыгнула из окна третьего этажа, получила переломы. У ребенка и взрослого диагностировано отравление продуктами горения.

По информации местных жителей, газовики приходили к ним с проверкой всего неделю назад.