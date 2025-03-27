Стало известно, сколько россиян спасли после крушения батискафа в Египте

После крушения батискафа у побережья Египта спасены тридцать восемь россиян, судьба остальных пока неизвестна. Об этом со ссылкой на данные генконсульства РФ в Хургаде пишет РИА Новости.

Российские дипломаты отметили, что 24 человека из спасенных после крушения батискафа доставлены в отели, еще 14 находятся в больницах.

«Судьба оставшихся пока неизвестна», - сообщили в дипмиссии.

Прогулочный батискаф, совершавший экскурсию к коралловому рифу, затонул сегодня в километре от побережья египетской Хургады. На его борту находились 45 туристов из России, включая детей. Первоначально сообщалось, что погибли четверо граждан России.

Российские туристы погибли при затоплении батискафа в Египте

Затем появилась информация, что количество туристов, погибших в Хургаде в результате катастрофы батискафа, увеличилось до шести человек. По данным египетских СМИ, погибли и получили травмы «представители разных национальностей».