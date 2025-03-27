Появился список россиян, находившихся на борту потерпевшего крушение батискафа

Появился предварительный список из 38 пассажиров, которые находились на борту батискафа "Синдбад", потерпевшего крушение в Хургаде. Список публикует Telegram-канал «База».

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Сообщается, что пока известно о шестерых погибших, трое из них уже опознаны.

По информации «112», это Равиль и Кристина Валиуллины, а также Евгения Нестерук.

Как пишет «Осторожно, новости», погибла семья врачей из Татарстана. Они были в Египте на экскурсии.

Ранее сообщалось, что туристов с затонувшего в Египте батискафа «Синдбад» погрузили под воду без проведения инструктажа.

Также россияне, отдыхающие на египетских курортах, рассказали, что несколько дней назад они тоже ездили на экскурсию на этом же судне. По их словам, батискаф был в плохом состоянии.

Туристический батискаф, на борту которого находились десятки российских туристов, затонул недалеко от Хургады в четверг, 27 марта. Большинство людей удалось спасти.