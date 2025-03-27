Супруги из Татарстана погибли при крушении батискафа в Хургаде

Супружеская пара, которая приехала из Татарстана в Египет, погибла при крушении батискафа у берегов Хургады в Красном море. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе главы республики.

Две дочери пары были доставлены в больницу, поэтому министерство здравоохранения Татарстана находится на связи с близкими семьи.

Один из родственников этой пары Шамиль подтвердил в беседе с RT, что супруги, которые работали в России врачами, погибли. Он уточнил, что погибший мужчина по имени Равиль приходится ему двоюродным племянником.

"Я пока сдерживаю эмоции, я в шоке. Они мне не говорили, что в Египет поедут, я узнал о трагедии от своих дочерей", – поделился Шамиль.

При этом мужчина пока не знает, погибли ли дети супружеской пары, так как, по его информации, только одна из дочерей Равиля и Кристины должна была отправиться на отдых вместе с родителями.

Египетский портал Al-Youm as-Sabia, в распоряжении которого имеется список туристов, уточняет, что около 20 детей были на борту батискафа. Самым юным пассажиром был 3-летний ребенок, а самым старшим – 62-летний человек. При этом журналисты обратили внимание, что у многих из перечня совпадают фамилии. В генконсульстве РФ пока не подтвердили достоверность этой информации.

Крушение прогулочного батискафа "Синдбад", проводившего экскурсию по осмотру кораллового рифа, произошло 27 марта у берегов Хургады. Всего на борту находились 45 человек.

По последним данным, погибли 6 человек, из них пятеро были россиянами. Среди погибших также есть двое несовершеннолетних.

В больницах Хургады на данный момент находится 21 пострадавший, включая 14 россиян, 3 египтян и 3 граждан Индии. Личность еще одного человека не установлена. При этом, как сообщили СМИ источники в спасательных службах, поисковая операция на месте ЧП завершена.

После произошедшего все погружения батискафов у берегов Хургады экстренно отменили. Кроме того, приостановлены экскурсии и продажи билетов.