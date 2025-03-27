Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме под Челябинском

Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Челябинской области. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

© МЧС России по Челябинской области

По данным ведомства, взрыв произошел в поселке Красногорский Еманжелинского муниципального района.

«В результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда», - пояснили в МЧС.

При взрыве погибла женщина, еще три человека пострадали и были доставлены в медицинское учреждение. В МЧС уточнили, что погибшей было 82 года, пишет Ura.ru.

«Погибла женщина 1942 года рождения. На месте работают силы и средства МЧС», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее два взрыва прогремело в Махачкале. Сначала «хлопок паров газа» произошел в одном из домов на улице Гапцахская. В результате были разрушены две квартиры, частичные повреждения получили окна в пяти соседних зданиях, а также 50 припаркованных во дворе автомобилей. Пострадали два человека.

Еще один взрыв произошел на проспекте Имама Шамиля, 66 в одноэтажном строении магазина сотовой связи. Там обрушилась стена.