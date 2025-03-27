В Сочи бизнесмена арестовали за стрельбу в магазине и убийство управляющей

В Лазаревском районном суде Сочи избрали меру пресечения 52-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Как ранее писали, вечером 25 марта на улице Армавирской в поселке Дагомыс пьяный обвиняемый за рулем автомобиля Land Rover въехал в витрину магазина.

Зайдя в помещение с ружьем, он минимум пять раз выстрелил в людей. Там находился его знакомый - владелец этой мясной лавки, с которым у него был давний конфликт из-за долга, и управляющая магазином.

В результате женщина погибла на месте ЧП, а мужчина получил ранение руки и смог убежать.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал совершившего нападение местного бизнесмена на два месяца.