В крупном ТЦ в Москве объявили эвакуацию

В торговом центре «Мега Теплый Стан» в Москве проводится эвакуация посетителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как уточняется, в здании ТЦ сработала сигнализация, по громкой связи объявили о необходимости покинуть помещения по техническим причинам. Сотрудников и посетителей вывели на улицу.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в столице эвакуировали здание Всероссийского государственного университета юстиции (ВГУЮ) на Молодогвардейской улице. По данным источника, руководство вуза рассказало о полученном по почте письме, в котором говорилось о заложенной бомбе. Администрация университета эвакуировала около 300 человек.

Также в четверг РИА Новости со ссылкой на министерство образования Московской области сообщило, что массовая эвакуация произошла в школах Истры в связи с сообщениями о «минировании». Эвакуированы 12 из 17 школ округа.